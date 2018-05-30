Торговый центр закрыли в Чите из-за пожарных нарушений

Из-за нарушений требований пожарной безопасности приостановлена деятельность торгового центра «Амелия» в Чите



В ходе прокурорской проверки вскрыт ряд серьезных нарушений требований пожарной безопасности, говорится в сообщении.



- В помещениях торгового центра в неисправном состоянии находилась автоматическая система пожарной сигнализации, внутренний противопожарный водопровод, пожарные извещатели не подавали сигналы. Помещения не были оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в подвале отсутствовала автоматическая установка пожарной сигнализации, - указывает прокуратура.



Кроме этого, ширина эвакуационного выхода с этажей торгового центра на лестничную клетку составляла менее 1,2 метра, что противоречит установленным требованиям.



Учитывая, что выявленные нарушения создавали явную опасность и не могли быть устранены в кратчайшие сроки, прокурором заявлено ходатайство о приостановлении деятельности центра, которое рассмотрено и удовлетворено.



Между тем, это не единственный случай.



Ранее сообщалось о приостановке деятельности детского центра «Парк отдыха», который размещался на третьем этаже в торговом доме «Виолина».



- При размещении и эксплуатации детского центра были нарушены требования, в соответствии с которыми запрещено в торгово-развлекательных комплексах и многофункциональных центрах размещать детские игровые зоны выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода, - говорилось в сообщении.



Еще ранее аналогичное решение принято судом в отношении детского центра «Динозаврия» в торговом центре «Царский», сообщает «Интерфакс».

