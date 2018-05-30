Из-за нарушений требований пожарной безопасности приостановлена деятельность торгового центра «Амелия» в Чите
В ходе прокурорской проверки вскрыт ряд серьезных нарушений требований пожарной безопасности, говорится в сообщении.
- В помещениях торгового центра в неисправном состоянии находилась автоматическая система пожарной сигнализации, внутренний противопожарный водопровод, пожарные извещатели не подавали сигналы. Помещения не были оборудованы автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в подвале отсутствовала автоматическая установка пожарной сигнализации, - указывает прокуратура.
Кроме этого, ширина эвакуационного выхода с этажей торгового центра на лестничную клетку составляла менее 1,2 метра, что противоречит установленным требованиям.
Учитывая, что выявленные нарушения создавали явную опасность и не могли быть устранены в кратчайшие сроки, прокурором заявлено ходатайство о приостановлении деятельности центра, которое рассмотрено и удовлетворено.
Между тем, это не единственный случай.
Ранее сообщалось о приостановке деятельности детского центра «Парк отдыха», который размещался на третьем этаже в торговом доме «Виолина».
- При размещении и эксплуатации детского центра были нарушены требования, в соответствии с которыми запрещено в торгово-развлекательных комплексах и многофункциональных центрах размещать детские игровые зоны выше второго этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода, - говорилось в сообщении.
Еще ранее аналогичное решение принято судом в отношении детского центра «Динозаврия» в торговом центре «Царский», сообщает «Интерфакс».
Торговый центр закрыли в Чите из-за пожарных нарушений
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