30 Мая

29 Мая

Популярное

Короткое замыкание стало причиной пожара в иркутском ТРЦ

Происшествия, 
Короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «СИЛЬВЕРмолл» в Иркутске стало причиной возгорания, произошедшего днём 29 мая

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Служба охраны объекта, сообщив в пожарную охрану Иркутска о задымлении в здании, приступила к эвакуации посетителей и поиску источника задымления. К месту происшествия были направлены 40 человек и 15 единиц пожарной техники. Всего было эвакуировано около 600 человек. Персонал торгово-развлекательного центра ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, предотвратив пожар.

Никто не пострадал, сообщает ИА «Байкал Инфо».

- Торгово-развлекательный центр был допущен к работе после устранения серьёзных нарушений требований пожарной безопасности. Ведётся доследственная проверка, по результатам которой, в течение трёх дней, будут установлены причина короткого замыкания и другие обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям персонала. Информация будет направлена в прокуратуру для принятия решения, - прокомментировал главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Короткое замыкание стало причиной пожара в иркутском ТРЦ
Происшествия, 30.05.2018
Короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «СИЛЬВЕРмолл» в Иркутске стало причиной возгорания, произошедшего днём 29 мая
Иркутянин погиб, врезавшись в электроопору
Происшествия, 30.05.2018
Мужчина сбил опору линии электропередач
В Братске наркоман ограбил таксиста
Происшествия, 30.05.2018
Злоумышленника нашли по номеру телефона
Читинка стащила iPhone у посетителя бара
Происшествия, 30.05.2018
Гаджет оставили без присмотра
В Бурятии семь сотрудников СИЗО избили задержанного
В Бурятии семь сотрудников СИЗО избили задержанного
Происшествия, 30.05.2018
Они избивали мужчину резиновыми палками
  
Сотрудницы микрозаймов в Улан-Удэ заперли грабителя
Сотрудницы микрозаймов в Улан-Удэ заперли грабителя
Происшествия, 30.05.2018
Мужчина напал на них с ножом, требуя денег
Иркутский водитель устроил ДТП с пострадавшими в Бурятии
Иркутский водитель устроил ДТП с пострадавшими в Бурятии
Происшествия, 30.05.2018
Пассажир и водитель такси доставлены в больницу (видео)
Ангарский бизнесмен стрелял в знакомого, которому задолжал
Ангарский бизнесмен стрелял в знакомого, которому задолжал
Происшествия, 30.05.2018
Он пытался убить мужчину, чтобы не отдавать деньги
Вор вынес драгоценности из храма в Иркутской области
Вор вынес драгоценности из храма в Иркутской области
Происшествия, 30.05.2018
Преступление раскрыли по горячим следам
Из ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске эвакуировали 600 человек
Из ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске эвакуировали 600 человек
Происшествия, 30.05.2018
Причиной паники стало короткое замыкание проводки
В Улан-Удэ пьяной виновнице ДТП едва не сломали руки
В Улан-Удэ пьяной виновнице ДТП едва не сломали руки
Происшествия, 30.05.2018
Между участниками аварии произошла потасовка
В Забайкалье угонщика мопеда нашли по следам шин
Происшествия, 30.05.2018
Злоумышленник угнал мопед односельчанина

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Загрузка...
^