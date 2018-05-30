Короткое замыкание электрического кабеля на кровле здания торгово-развлекательного центра «СИЛЬВЕРмолл» в Иркутске стало причиной возгорания, произошедшего днём 29 мая
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Служба охраны объекта, сообщив в пожарную охрану Иркутска о задымлении в здании, приступила к эвакуации посетителей и поиску источника задымления. К месту происшествия были направлены 40 человек и 15 единиц пожарной техники. Всего было эвакуировано около 600 человек. Персонал торгово-развлекательного центра ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, предотвратив пожар.
Никто не пострадал, сообщает ИА «Байкал Инфо».
- Торгово-развлекательный центр был допущен к работе после устранения серьёзных нарушений требований пожарной безопасности. Ведётся доследственная проверка, по результатам которой, в течение трёх дней, будут установлены причина короткого замыкания и другие обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям персонала. Информация будет направлена в прокуратуру для принятия решения, - прокомментировал главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.
Короткое замыкание стало причиной пожара в иркутском ТРЦ
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