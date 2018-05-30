Мужчина сбил опору линии электропередач
Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, произошедшей накануне ночью в селе Хомутово. Известно, что 28-летний мужчина, управляя автомашиной «Хонда Фит», не справился с управлением и совершил наезд на световую опору линии электропередач.
По результатам проверки выяснилось, что в салоне автомашины также находился пассажир. В результате ДТП автомобилист от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи, пассажир был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей строго соблюдать скоростной режим. Последствия дорожной аварии в случае превышения скорости могут быть трагическими, сообщает пропаганда ОГИБДД МВД России «Иркутское».
Иркутянин погиб, врезавшись в электроопору
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