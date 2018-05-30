В Братске наркоман ограбил таксиста

Злоумышленника нашли по номеру телефона



Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Братское» разбираются в обстоятельствах ночного грабежа, жертвой которого стал водитель такси.



Полицейские установили, что мужчина выполнял заявку на бульваре Победы Братска. В первом часу ночи на парковке у продуктового магазина в салон подсел молодой человек и сразу же спросил, нет ли у водителя сдачи с одной тысячи рублей.



Таксист достал разменные купюры, однако клиент, пригрозив расправой, тут же вырвал деньги из рук и скрылся во дворах.



В кратчайшие сроки полицейские установили телефон, с которого поступила заявка, и предполагаемого грабителя. Вскоре нападавший был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 МУ МВД России «Братское». Это ранее судимый за имущественные преступления и предрасположенный к употреблению наркотиков 36-летний неработающий братчанин.



По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабёж, совершённый с угрозой применения насилия), возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

