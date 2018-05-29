Возбуждено уголовное дело
В ночь на 29 мая в полицию Закаменского района поступило сообщение от 52-летней сельчанки о краже сотового телефона молодым человеком, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как выяснили стражи порядка, 18-летний пьяный местный житель в половине второго ночи ломился в дверь соседней квартиры, добиваясь встречи со знакомой, дочерью заявительницы. Женщина отказалась впускать в дом ночного гостя, на просьбу прекратить шум и крики парень не реагировал. А когда она пригрозила вызвать полицию, злоумышленник отобрал у неё телефон и убежал. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
- В результате проведения необходимых мероприятий сотрудниками полиции молодой человек был задержан. Выяснилось, что он - выпускник одной из школ Закаменского района, ранее не судимый. Похищенный телефон изъят и возвращён владелице, - уточняют в ведомстве.
За кражу возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В Бурятии пьяный выпускник украл телефон соседки
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