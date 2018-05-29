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Житель Бурятии пытался стащить кроликов у соседки

Житель Бурятии пытался стащить кроликов у соседки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина уже был судим

Днём 26 мая в дежурную часть ОМВД России по Джидинскому району поступило сообщение о попытке грабежа от жительницы села Петропавловка.

Женщина сообщила, что её односельчанин проник во двор частного дома и пытался похитить кроликов из клетки. Женщина при этом находилась дома. Она потребовала от мужчины прекратить противоправные действия, и он скрылся.

Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержали 51-летнего мужчину. Гражданин не работает, ранее судим за незаконный оборот наркотиков и кражу. Подозреваемый освободился из мест лишения свободы в ноябре прошлого года условно-досрочно.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2ст. 161 «Грабёж» Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
 
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