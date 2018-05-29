В Бурятии пьяный мужчина с ножом ограбил магазин и пенсионерку

Неадекватного мужчину, угрожавшего прохожим ножом, удалось обезвредить бойцам Росгвардии
26 мая патруль вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по республике получил сообщение о том, что в одном из жилых дворов Закаменска замечен неадекватный мужчина с ножом.
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели, как из продуктового магазина выбежал подозрительный мужчина, который стал угрожать ножом прохожим. Мужчину удалось обезвредить и задержать без причинения вреда здоровью, при помощи гражданина, который стал очевидцем происшествия.
- В ходе разбора было установлено, что злоумышленник, находясь в алкогольном состоянии, ворвался в магазин и под угрозой ножа требовал деньги из кассы и спиртное, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Задержанный для дальнейшего разбирательства был доставлен в отдел полиции, где в ходе следственных мероприятий было установлено, что он, перед тем как совершить нападение в магазине, ограбил 77-летнюю пенсионерку. Мужчина подсел к бабушке, сидевшей на скамейке и, угрожая ножом, похитил серёжки и пакет с продуктами.
В отношении 42-летнего задержанного ранее неоднократно судимого жителя районного центра органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
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