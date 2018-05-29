Тело не могли найти две недели
Ещё вечером 15 мая очевидец сообщил в оперативные службы города, что на закрытой акватории технического участка ОАО «Речной порт Улан-Удэ» утонул мужчина.
Два следующих дня водная группа Улан-Удэнской поисково-спасательной службы искала утонувшего 26-летнего мужчину. Мероприятия результатов не дали.
Только утром 28 мая труп обнаружили на закрытой акватории технического участка ОАО «Речной порт Улан-Удэ». Водная группа поисково-спасательного отряда подняла тело и передала сотрудникам СКР, сообщают оперативные службы города.
С начала года в границах Улан-Удэ на воде погиб 1 человек, спасено 3 человека. За аналогичный период прошлого года - погибло 2 человека, спасено было 3 человека.
В речном порту Улан-Удэ утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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