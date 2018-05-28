Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверки на территории Центрального рынка Иркутска и ярмарки в поселке Листвянка
В результате осмотра шести торговых мест выявлена находившаяся в реализации рыбная продукция, внешне соответствующая описанию омуля Байкальского, реализуемая под видом пеляди. Данная продукция изъята сотрудниками полиции, после чего направлена для проведения исследования в Иркутский областной отдел БФ ФГБУ «Главрыбвод».
По результатам исследований, проведенных специалистами-ихтиологами, установлено, что образцы, изъятые с пяти торговых мест, являются байкальским омулем. Кроме того, специалистом установлено, что рыба добыта с применением объячеивающих орудий лова, а именно – сетных орудий лова – ставных сетей.
По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой направлено в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ пять материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 256 ч. 1 п. «б» Уголовного Кодекса РФ.
Также по результатам проверки выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека. Рядом предпринимателей осуществлялась торговля рыбой в отсутствие товарных накладных, маркировки, с истекшими сроками годности продукции.
По факту выявленных нарушений внесено 9 представлений в адрес индивидуальных предпринимателей, а также 2 представления руководителям рынков в связи с неосуществлением ими обязанностей по обеспечению исполнения требований законодательства арендаторами торговых мест. Меры реагирования находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Торговцы пытались замаскировать байкальский омуль под пелядь
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