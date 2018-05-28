В суд ушло дело на руководителей забайкальской «Службы единого заказчика»

В Забайкалье перед судом предстанут руководители государственного учреждения, обвиняемые во взяточничестве на сумму более 50 миллионов рублей



Дело возбуждено в отношении директора, главного инженера и заместителя директора государственного казенного учреждения Забайкальского края «Служба единого заказчика».



По версии следствия, в 2013 году директор ГКУ «Служба единого заказчика», которое занималось размещением государственных заказов на поставку товаров, проведение работ и оказание услуг, создал совместно с главным инженером учреждения организованную группу в целях получения взяток на систематической основе.



С 2014 по 2016 годы сообщники за заключение государственных контрактов не менее 8 раз требовали и получали от руководителей фирм, которые выступали поставщиками товаров, работ и услуг для нужд Забайкальского края, незаконные вознаграждения в качестве так называемых «откатов». В ряде случаев содействие в получение ими взяток оказывал заместитель директора учреждения.



Всего за время своей незаконной деятельности они достигли соглашения со взяткодателями на получение взяток в общей сумме свыше 50 млн. рублей, фактически ими получено более 18 млн. рублей.



Деятельность должностных лиц пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Забайкальскому краю.



В ходе следствия наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых на сумму, превышающую 200 млн. рублей.



Сегодня уголовное дело направлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

