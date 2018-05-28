Лидер иркутской ОПГ «Близнецы» в Иркутске получил срок за пропаганду терроризма

Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в понедельник в Иркутске вынесла приговор 11 участникам организованной преступной группы (ОПГ) «Близнецы» за серию мошенничеств, сбыт наркотиков и пропаганду международного терроризма

- Максимальное наказание в виде 21 года лишения свободы в тюрьме (первые семь лет) и колонии строгого режима назначено лидеру ОПГ - 34-летнему уроженцу Иркутска Антону Федину (...). Его брат-близнец и второй лидер ОПГ Максим Федин объявлен в федеральный розыск, -сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.



Остальные 10 участников ОПГ приговорены к различным видам наказания - от крупных штрафов до 10 лет лишения свободы. Еще двое преступников были осуждены ранее.



По данным ФСБ, в 2012 году ранее судимый за имущественные преступления А.Федин вместе с М.Фединым создали устойчивую преступную группу, именуемую в материалах уголовного дела ОПГ «Близнецы». Серия совершенных осужденными преступлений связана с мошенничеством в сфере страхования автомобилей.



- В основном применялась одна и та же схема - преступники инсценировали похищение автомобиля с целью дальнейшего получения хозяином страховой премии в размере его полной стоимости, а «украденный» автомобиль продавали по поддельным документам, - отмечается в сообщении.



В 2014 году братья Федины обманули жительницу Иркутска, планировавшую продажу квартиры и переезд в другой город. По их совету женщина оформила доверенность на продажу квартиры на сообщника Фединых, якобы профессионального риэлтора. В дальнейшем участники ОПГ продали квартиру, забрали средства, а бывшей хозяйке передали муляж крупной суммы, после чего инсценировали его похищение неизвестными лицами.



В апреле 2016 года братья Федины организовали поставку в Иркутск крупной партии таблеток психотропного вещества - производного амфетамина - для сбыта в ночных клубах.



Лидеры ОПГ «Близнецы» также покупали и передавали подчиненным огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы. Тайники с оружием были обнаружены в заброшенном гараже и лесном массиве Ленинского района Иркутска, а также в квартирах преступников.



Кроме того, следствием установлено, что А.Федин в октябре 2014 года на своей странице одной из социальных сетей разместил видеоматериалы, оправдывающие деятельность международных террористических организаций, в том числе, запрещенного в России «Исламского государства».



Участники ОПГ «Близнецы» были задержаны в период с апреля по август 2016 года в результате комплексной спецоперации ФСБ. В зависимости от роли каждого, им предъявили обвинения в распространении психотропных веществ и наркотиков (ч.4 ст.228.1, ч.1,2,3,4 ст.228 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования (ч.4 ст.159.5 УК РФ), незаконном приобретении оружия (ч.3 ст.222 УК РФ), пропаганде и оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

