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Охранник гостиницы в Бурятии украл 12 тысяч

Охранник гостиницы в Бурятии украл 12 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина сорвал замок на сейфе в кабинете бухгалтера

28-летний житель посёлка Сахарный Завод украл деньги в одной из гостиниц Бичурского района. На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили его отпечатки пальцев, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

- По версии следствия, мужчина, работая охранником в гостинице, проник в кабинет бухгалтера и, взломав навесной замок сейфа, похитил около 12 тысяч рублей. Отметим, что гражданин ранее судим за кражу. Он задержан сотрудниками уголовного розыска, - уточняют в ведомстве.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
 
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