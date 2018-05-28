Охранник гостиницы в Бурятии украл 12 тысяч

Мужчина сорвал замок на сейфе в кабинете бухгалтера



28-летний житель посёлка Сахарный Завод украл деньги в одной из гостиниц Бичурского района. На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили его отпечатки пальцев, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



- По версии следствия, мужчина, работая охранником в гостинице, проник в кабинет бухгалтера и, взломав навесной замок сейфа, похитил около 12 тысяч рублей. Отметим, что гражданин ранее судим за кражу. Он задержан сотрудниками уголовного розыска, - уточняют в ведомстве.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

