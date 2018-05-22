В колонию Ангарска пытались провезти 13 телефонов









За попытку передачи заключённым запрещённых предметов составлен административный протокол. Водителю грозит штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов.



Сотрудники исправительной колонии № 7 Ангарска в автомобиле, направлявшемся в автомастерскую учреждения, нашли 13 сотовых телефонов для передачи их осуждённым, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.- При осмотре автомобиля в лонжеронах были замечены подозрительные заглушки из пенопласта. Водитель автомобиля пояснил, что использовал их для шумоизоляции. Сняв бампер, сотрудники обнаружили в пустотах за заглушками свёртки с телефонами, зарядными устройствами, сим-картами и гарнитурами, - уточняют в ведомстве.