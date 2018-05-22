В Бурятии мать двоих детей умерла от передозировки обезболивающего

Бездыханное тело матери обнаружил сын



Как стало известно «Байкал-Dailу», в Кяхте 31-летняя мать двоих детей умерла от передозировки обезболивающего, захлебнувшись в рвотных массах.



10 мая бездыханное тело женщины обнаружил сын, который собирался в школу. Прибывшие на место происшествия следователи увидели женщину, лежащую в рвотных массах.



- По словам родственников, женщина пила обезболивающие, которые также понижают давление. Вероятно, боли были слишком сильные, и она выпила таблеток больше, чем нужно. Позже началась рвота, и она была не в силах перевернуться и захлебнулась. По предварительной версии смерть наступила от асфиксии, - уточнил «Байкал-Daily» детали расследования старший следователь Кяхтинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Бурятии Соном Ринчинов.



Местные жители пустили слух, что женщину изнасиловали. Однако, по словам сыщика, при вскрытии на теле умершей не обнаружено следов насилия, в том числе на половых органах. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.



Женщина была в разводе. У неё остались двое детей: второклассник и дошкольница. Сейчас они живут у бывшего мужа.

