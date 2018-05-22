Забайкальца избили и ограбили в баре

Ущерб составил 30 тысяч рублей



В УМВД России по Чите обратился 63-летний житель Ононского района с сообщением о том, что неизвестный в одном из баров Читы, применив насилие, выхватил из рук кошелёк с денежными средствами в сумме 30 тысяч рублей и документами, после чего скрылся.



Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Сретенского района, 1984 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина приехал на заработки в Читу. Часть похищенных денег стражи порядка изъяли и передали заявителю.



В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.