Ущерб составил 30 тысяч рублей
В УМВД России по Чите обратился 63-летний житель Ононского района с сообщением о том, что неизвестный в одном из баров Читы, применив насилие, выхватил из рук кошелёк с денежными средствами в сумме 30 тысяч рублей и документами, после чего скрылся.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Сретенского района, 1984 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина приехал на заработки в Читу. Часть похищенных денег стражи порядка изъяли и передали заявителю.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкальца избили и ограбили в баре
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушителю грозит штраф до 5 тысяч рублей
Бездыханное тело матери обнаружил сын
Ущерб составил 30 тысяч рублей
Во время одной из краж они с подельниками украли вещей на 1,1 млн
Учеников школы эвакуировали
Женщине отменили отсрочку наказания и взяли под стражу в зале суда
Для поиска пропавшей задействован вертолёт Ми-8 МЧС России
Ущерб составил 60 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
Врач получил 15 тысяч рублей
Потерпевшему предложили крупную сумму за аренду автомобиля
Пожар тушили 17 часов. ФОТО ВИДЕО
Мужчина решил отомстить за версию о смерти родственника
Родственники просят помощи в поисках
Женщину задержали ночью