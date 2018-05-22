В Улан-Удэ серийный вор получил 6 лет

Во время одной из краж они с подельниками украли вещей на 1,1 млн
Железнодорожный районный суд признал улан-удэнца виновным в ряде краж и покушениях на кражи, в хищении огнестрельного оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Мужчина с подельником в октябре 2016 года предприняли попытку обворовать квартиру по улице Чертенкова, но не обнаружили ценных вещей и предметов.
8 ноября того же года около трёх часов ночи попытались взломать квартиру. Но их обнаружила хозяйка жилья.
Через три дня, около часа ночи, они с соучастником проникли в квартиру в посёлке Энергетик, откуда вынесли имущества на 93 тысячи рублей.
7 января прошлого года тоже ночью обвиняемый в группе воров обокрал дом на улице Чертенкова. Ущерб составил свыше 1,1 миллиона рублей.
Во время кража вор обнаружил в спальной сейф, предназначенный для хранения оружия и боеприпасов. Обнаружив ключи от сейфа в той же комнате, он забрал ружье с комплектующими деталями и патронами. Не посвящая в свои преступные намерения подельников, спрятал находку, обвернув в полотенце, и перевез её в квартиру знакомой. Винтовка со всеми комплектующими оценивалась в 110 тысяч рублей.
По совокупности преступлений суд дал ему 6 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
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