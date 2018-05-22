В Улан-Удэ горела школа





В результате пожара огнем повреждён спортивный мат, находившийся в подвальном помещении.





- Огонь в подвальном помещении потушили сотрудники школы до прибытия пожарных. Также администрация учреждения самостоятельно произвела эвакуацию учащихся. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.





Пожар ликвидирован в 10:14, уточнили в ГУ МЧС по Бурятии. На ликвидацию пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники.

Сегодня в 10:09 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. По улице Чкалова в посёлке Восточныйгорела средняя школа №7.