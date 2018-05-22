Иностранец пытался дать взятку в аэропорту Иркутска

Возбуждено уголовное дело



В аэропорту Иркутска сотрудники транспортной полиции установили, что иностранный гражданин нарушил миграционное законодательство. Чтобы избежать ответственности за правонарушение, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив 300 рублей.



Возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество, которое наказывается лишением свободы на срок до 1 года.



- Дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием, - предупреждает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

