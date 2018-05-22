Нарколог выдал читинцу фиктивную справку

Врач получил 15 тысяч рублей



В Чите в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт получения незаконного денежного вознаграждения в размере 15 тысяч рублей врачом государственного учреждения здравоохранения за изготовление медицинского заключения читинцу, который состоит на учёте у врача нарколога.



Злоумышленник изготовил справку, в которую внёс недостоверные сведения о том, что по результатам обследования медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами не выявлено. Данную справку он выдал гражданину для дальнейшего предоставления в соответствующие органы.



По материалам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ (Взятка) и 292 УК РФ (Служебный подлог). Проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

