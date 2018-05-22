В Бурятии больше месяца ищут дачницу



Была одета: чёрная кожаная куртка, синие джинсы, на голове был цветной платок, белые кроссовки.



Близкие обращаются к жителям Бурятии с просьбой сообщать информацию о возможном место нахождении Ирины Ушмагиной по телефонам: 8-902-565-70-04, в полицию 43-02-02, или в бюро расследований 41-66-37.



В Бурятии 21 апреля пропала 56-летняя Ирина Ушмагина. Женщину разыскивают родственники больше месяца. Она вечером возвращалась с дачи, которая находится на остановке «Колхозный» в посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района и с тех пор не появилась.По словам родственников пропавшей, раньше она однажды уходила из дома, но вскоре возвращалась. Кроме того, близкие также обращались к ясновидящим, по их словам женщина жива.- Обращались к ламам, экстрасенсам. Один сказал, что её удерживают в 15 км от города, а другой сказал, что она находится в посёлке Эрхирик. Я там был, опрашивал местных жителей, но они не видели её. Расклеили там объявления, - рассказал «Байкал-Daily» муж Ирины.По его словам, полиция собирается переквалифицировать дело в уголовное, но родственники надеются найти её.славянской внешности, худощавого телосложения, волосы чёрные, на правой стороне коронка на зубе, слева в области виска небольшой едва заметный шрам.