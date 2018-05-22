Пьяная забайкалка угнала машину приятеля

Женщину задержали ночью
19 мая в ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по Краснокаменскому району в ночное время задержали автомобиль «Тойота Ист», за рулём которого находилась 24-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что транспортное средство ей не принадлежит.
Выяснилось, что автомобиль был угнан и принадлежит 42-летнему жителю Краснокаменска, с которым злоумышленница была знакома. Автомашина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владельцу.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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