Пьяная забайкалка угнала машину приятеля

Женщину задержали ночью



19 мая в ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции ОМВД России по Краснокаменскому району в ночное время задержали автомобиль «Тойота Ист», за рулём которого находилась 24-летняя местная жительница в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что транспортное средство ей не принадлежит.



Выяснилось, что автомобиль был угнан и принадлежит 42-летнему жителю Краснокаменска, с которым злоумышленница была знакома. Автомашина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владельцу.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

