В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадал подросток









На месте происшествия всех участников аварии осмотрели медики и отпустили домой, уточнили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. Автомобили получили механические повреждения.





Как стало известно «Байкал-Daily», накануне примерно в половине десятого вечера на пересечении улиц Павлова и Зои Космодемьянской произошло ДТП.31-летний водитель за рулём «Тойоты Калдина» не уступил дорогу «Тойоте Виста», которой управлял 28-летний улан-удэнец. После столкновения «Виста» врезалась в «Тойоту Филдер», за рулём которой находилась 32-летняя женщина. «Филдер» по инерции сбил 17-летнего пешехода, который в этот момент переходил дорогу.