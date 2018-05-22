Неизвестные в Улан-Удэ подожгли баню



На момент прибытия пожарных горели: баня, сарай, стена бани соседнего дома, туалет. Огонь уничтожил баню на площади 9 квадратных метров, сарай, туалет, а также повредил заднюю стену соседской бани на площади 5 квадратных метров. Ущерб - устанавливается.



Пожар потушили за 15 минут 11 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.



Накануне, 21 мая, рано утром в Советском районе в СНТ «Профсоюзник» неизвестные подожгли надворные постройки.