Неизвестные в Улан-Удэ подожгли баню

Огонь распространился на соседние строения
Накануне, 21 мая, рано утром в Советском районе в СНТ «Профсоюзник» неизвестные подожгли надворные постройки.
На момент прибытия пожарных горели: баня, сарай, стена бани соседнего дома, туалет. Огонь уничтожил баню на площади 9 квадратных метров, сарай, туалет, а также повредил заднюю стену соседской бани на площади 5 квадратных метров. Ущерб - устанавливается.
Пожар потушили за 15 минут 11 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Огонь распространился на соседние строения
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