Иркутянин получил условный срок за кражу кег с пивом

Преступление мужчина совершил не один



Ленинский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому иркутянину.



Зимой прошлого года мужчина с соучастником, уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующим основаниям, украли с летней веранды кафе две 50-литровые кеги с пивом. Ущерб составил 14 тысяч рублей.



Подсудимый вину признал в полном объёме. Его действия суд квалифицировал как кражу группой лиц по предварительному сговору.



Приговорённому назначили 3 года условно с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба суда.



