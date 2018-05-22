Преступление мужчина совершил не один
Ленинский районный суд вынес приговор ранее неоднократно судимому иркутянину.
Зимой прошлого года мужчина с соучастником, уголовное преследование в отношении которого прекращено по нереабилитирующим основаниям, украли с летней веранды кафе две 50-литровые кеги с пивом. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Подсудимый вину признал в полном объёме. Его действия суд квалифицировал как кражу группой лиц по предварительному сговору.
Приговорённому назначили 3 года условно с испытательным сроком 4 года, сообщает пресс-служба суда.
Иркутянин получил условный срок за кражу кег с пивом
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