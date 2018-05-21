Пассажиры рейса «Чита-Москва» улетели без багажа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не имела права снимать багаж с рейса «Чита-Москва» без наличия обстоятельств «непреодолимой силы». Пассажиры, получившие багаж только на следующий день, могут взыскать компенсацию с перевозчика



Ситуацию Заб.ру 21 мая прокомментировала специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Юлия Головачёва.



- Вообще по законодательству они, естественно, не имеют такого права, как снимать багаж с рейса. Конечно, если были какие-то обстоятельства непреодолимой силы, которые могли бы повлиять на данную ситуацию, тогда имеют право это делать. Но данный факт подлежит доказыванию. Здесь, конечно же, встаёт вопрос: пассажиров авиакомпания могла доставить, а груз не могла. По договору воздушной перевозки они должны доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру в соответствии с требованиями Воздушного кодекса. В рассматриваемом случае всё-таки перевозчиком не были надлежащим образом исполнены обязательства в соответствии с договором воздушной перевозки, - пояснила Головачёва.



По её словам, пассажиры в этой ситуации имеют право на взыскание ответственности с перевозчика в виде штрафа в размере 25% от МРОТ, но не более 50% провозной платы. Кроме того, если понесены убытки или причинён моральный вред, то потребители вправе всё это компенсировать как в досудебном порядке, так и через суд.



- То есть то обстоятельство, что были какие-то метеоусловия, которые повлияли на невозможность доставки багажа, - это ещё подлежит доказыванию и рассмотрению. Мы в рамках полномочий управления предлагаем каждому потребителю обратиться в суд для защиты своих прав. При этом, учитывая, что в данном случае обязателен претензионный порядок, до предъявления к перевозчику иска потребителям будет необходимо обратиться с претензией к данному перевозчику. После установленного срока рассмотрения претензии в течение 30 дней, в случае неудовлетворения требований потребителей о взыскании штрафа, компенсации морального вреда или убытков, следует уже обращаться в судебные органы, - рассказала специалист Роспотребнадзора.



Кроме того, пассажиры могут обратиться в управление Роспотребнадзора с заявлением о защите нарушенных прав в судебном порядке. Пока обращений от пассажиров рейса «Чита-Москва» не было. В рамках судебного процесса уже будет установлено, действительно ли авиакомпания не могла доставить багаж, насколько повлияли метеоусловия на перевозку багажа.



Ранее Заб.ру писал, что 16 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» частично сняла с рейса багаж пассажиров и «груз 200» с рейса U6 94, следовавшего по маршруту Чита-Москва. В пресс-службе авиакомпании факт снятия багажа корреспонденту Заб.ру подтвердили, объяснив инцидент плохими метеоусловиями, а именно «сильным попутным ветром». Представители перевозчика заверили, что «багаж прибудет следующим рейсом и уже завтра будет доставлен пассажирам».

