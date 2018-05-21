«Чёрные лесорубы» в Бурятии напилили деревьев на миллион









Рядом, также, в Кондинском лесничестве обнаруженв вторая незаконная рубка лиственницы в количестве 58 штук и сосны - 39 деревьев. Объём составил более 110 кубометров, ущерб - более 490 тысяч рублей. Виновные лица также задержаны. У них изъяты бензопила, и два трактора.



«Чёрными лесорубами» стали жители села Телемба Еравнинского района. По обоим фактам лесными инспекторами составлены протоколы о лесонарушении. Материалы переданы полицию для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Рядом, также, в Кондинском лесничестве обнаруженв вторая незаконная рубка лиственницы в количестве 58 штук и сосны - 39 деревьев. Объём составил более 110 кубометров, ущерб - более 490 тысяч рублей. Виновные лица также задержаны. У них изъяты бензопила, и два трактора.«Чёрными лесорубами» стали жители села Телемба Еравнинского района. По обоим фактам лесными инспекторами составлены протоколы о лесонарушении. Материалы переданы полицию для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

В Еравнинском районе Бурятии в ходе рейда с 14 по 18 мая оперативной группой республиканского агентства лесного хозяйства обнаружены две незаконные рубки в крупном размере, сообщает пресс-служба РАЛХ.- В границах Кондинского лесничества, в ходе проверки была выявлена незаконная рубка сосны. Объём незаконно заготовленной древесины составил более 86 кубометров. Всего было заготовлено 88 деревьев. Ущерб от незаконной рубки составил почти 700 тысяч рублей. Виновные лица задержаны. Изъят трактор МТЗ-82 без госномеров, - уточняют лесники.