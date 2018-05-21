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В Бурятии с виновника смертельного ДТП взыскали 600 тысяч

В Бурятии с виновника смертельного ДТП взыскали 600 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Для выплаты морального вреда мужчина устроился на вторую работу

Судебные приставы Кяхтинского района Бурятии взыскали с виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия 600 тысяч рублей компенсации морального вреда, в пользу дочери погибшей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии.

Трагический случай произошёл вечером в райцентре. Водитель, увидев женщину на дороге, не затормозил. От сильнейшего удара женщина получила множественные телесные повреждения и скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель, ставший фигурантом уголовного дела, попытался загладить свою вину и оказал материальную помощь в похоронах погибшей. Тем не менее, суд приговорил его к двум годам колонии-поселения и лишению прав на такой же срок.

После вынесения обвинительного приговора дочка погибшей обратилась в суд с гражданским иском о взыскании компенсации морального вреда.

– На основании исполнительного документа в отношении виновника аварии в службе судебных приставов было возбуждено производство, в ходе которого наложены аресты на расчётные счета должника, - рассказала Ханда Юндунова, начальник Кяхтинского районного отдела УФССП России по республике Бурятия.

Кроме того, судебный пристав ограничил мужчине право выезда за пределы страны, а также вынес постановление о взыскании компенсации морального вреда из его заработной платы.
– Чтобы рассчитаться с долгом виновник ДТП трудоустроился на вторую работу. В настоящий момент с должника взыскано 600 тысяч рублей, которые перечислены на расчетный счёт взыскателя, - уточняет Юндунова.

В ведомстве отмечают, несмотря на то, что должник в полном объёме выплатил компенсацию морального вреда, ему пришлось заплатить 42 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.
ДТП
 
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