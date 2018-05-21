Для выплаты морального вреда мужчина устроился на вторую работу
Судебные приставы Кяхтинского района Бурятии взыскали с виновника смертельного дорожно-транспортного происшествия 600 тысяч рублей компенсации морального вреда, в пользу дочери погибшей, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Бурятии.
Трагический случай произошёл вечером в райцентре. Водитель, увидев женщину на дороге, не затормозил. От сильнейшего удара женщина получила множественные телесные повреждения и скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Водитель, ставший фигурантом уголовного дела, попытался загладить свою вину и оказал материальную помощь в похоронах погибшей. Тем не менее, суд приговорил его к двум годам колонии-поселения и лишению прав на такой же срок.
После вынесения обвинительного приговора дочка погибшей обратилась в суд с гражданским иском о взыскании компенсации морального вреда.
– На основании исполнительного документа в отношении виновника аварии в службе судебных приставов было возбуждено производство, в ходе которого наложены аресты на расчётные счета должника, - рассказала Ханда Юндунова, начальник Кяхтинского районного отдела УФССП России по республике Бурятия.
Кроме того, судебный пристав ограничил мужчине право выезда за пределы страны, а также вынес постановление о взыскании компенсации морального вреда из его заработной платы.
– Чтобы рассчитаться с долгом виновник ДТП трудоустроился на вторую работу. В настоящий момент с должника взыскано 600 тысяч рублей, которые перечислены на расчетный счёт взыскателя, - уточняет Юндунова.
В ведомстве отмечают, несмотря на то, что должник в полном объёме выплатил компенсацию морального вреда, ему пришлось заплатить 42 тысячи рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.
В Бурятии с виновника смертельного ДТП взыскали 600 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У них изъяли бензопилы и тракторы
Для выплаты морального вреда мужчина устроился на вторую работу
Женщина не выдержала очередного оскорбления и выплеснула гнев на родственника
Пожарные эвакуировали 40 человек
ЧП произошло в посёлке Загорск
Мужчина неоднократно привлекался к ответственности, но ему удавалось примириться с потерпевшими
Порывы ветра сложили пополам металлосайдинг
В управляющей компании утверждают, что мужчина оставил автомобиль в неположенном месте. ФОТО, ВИДЕО
Старушка рухнула на пол возле касс
В соседнем регионе стартовала операция «Невод»
Две «Тойоты» не поделили дорогу в обеденный «час пик»
Женщина оставила заявку в интернете
Собрано уже 11 кубических метров нефтяной эмульсии
У него изъяли грузовик и бензопилу
Мальчик гулял вместе с братом