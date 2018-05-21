В Бурятии горела теплица

Пожар произошёл ночью



Сегодня в 2:16 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В Закаменске на улице Байкальская горела стена теплицы, которая была полностью уничтожена огнём.



Пожар потушили в 2:24 три человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

