Пожар произошёл ночью
Сегодня в 2:16 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В Закаменске на улице Байкальская горела стена теплицы, которая была полностью уничтожена огнём.
Пожар потушили в 2:24 три человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии горела теплица
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