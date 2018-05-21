В Каларском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи из магазина
20 мая в ОМВД России по Каларскому району поступило сообщение о краже из магазина, расположенного в посёлке Новая Чара. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестные в ночное время проникли в магазин путём взлома металлических ставен и разбития оконного стекла и похитили крупную сумму денег, охотничьи ножи и рыболовные снасти.
В течение нескольких часов полицейским удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-местный житель.
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу магазина. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец обокрал рыболовный магазин
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пожар произошёл ночью
Парень совершил преступление, отбывая «условку»
В Каларском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи из магазина
Перед ударом погибшие мужчина и женщина успели лишь крепче прижаться друг к другу
Юного домушника заключили под стражу
В Краснокаменске полицейские по горячим следам задержали подозреваемых, напавших на водителя такси
Чтобы отвести от себя подозрения, убийца разыскивал пропавшего одноклассника вместе с поисковиками
Площадь, пройденная огнём, составляет чуть более 2 тысяч га
Житель посёлка Оловянная пришёл на помощь женщине-водителю, которую едва не убил попутчик
Киоск загорелся под утро
Она предоставляла жилплощадь за «дозу»
У машины буквально снесло капот. ФОТО, ВИДЕО
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с семьями сотрудников лесной охраны, погибших при тушении сильнейшего пожара в Курумканском районе. ВИДЕО С МЕСТА
Местный житель задержан и уже дал признательные показания
Она присвоила забытый покупательницей телефон. ВИДЕООРИЕНТИРОВКА на подозреваемую