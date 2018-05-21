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Забайкалец обокрал рыболовный магазин

Происшествия, 
В Каларском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи из магазина

20 мая в ОМВД России по Каларскому району поступило сообщение о краже из магазина, расположенного в посёлке Новая Чара. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестные в ночное время проникли в магазин путём взлома металлических ставен и разбития оконного стекла и похитили крупную сумму денег, охотничьи ножи и рыболовные снасти.

В течение нескольких часов полицейским удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 34-местный житель.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу магазина. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
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