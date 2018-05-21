Парень совершил преступление, отбывая «условку»
Полицейские задержали 19-летнего улан-удэнца по подозрению в краже сотовых телефонов из гостиничного номера.
Как выяснили стражи порядка, компания молодых людей распивала спиртные напитки в одной из гостиниц Советского района. Ночью один из них вошёл в незапертую соседнюю комнату, где отдыхала компания студентов, и украл два мобильных телефона и наручные часы. Ущерб составил около 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
- На месте происшествия были обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого преступника. По данным базы «Папилон» подозреваемый установлен и задержан. Им оказался неработающий юноша. Преступление он совершил, будучи условно осуждённым за попытку грабежа, - уточняют в ведомстве.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
МВД по Бурятии напоминает, чтобы сохранить имущество не следует его хранить в легкодоступных местах. В случае если вы всё же стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 102 (с сот. 112).
Пьяный улан-удэнец стащил мобильники и часы из гостиницы
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