Пьяный улан-удэнец стащил мобильники и часы из гостиницы

Парень совершил преступление, отбывая «условку»



Полицейские задержали 19-летнего улан-удэнца по подозрению в краже сотовых телефонов из гостиничного номера.



Как выяснили стражи порядка, компания молодых людей распивала спиртные напитки в одной из гостиниц Советского района. Ночью один из них вошёл в незапертую соседнюю комнату, где отдыхала компания студентов, и украл два мобильных телефона и наручные часы. Ущерб составил около 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



- На месте происшествия были обнаружены отпечатки пальцев предполагаемого преступника. По данным базы «Папилон» подозреваемый установлен и задержан. Им оказался неработающий юноша. Преступление он совершил, будучи условно осуждённым за попытку грабежа, - уточняют в ведомстве.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.



МВД по Бурятии напоминает, чтобы сохранить имущество не следует его хранить в легкодоступных местах. В случае если вы всё же стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 102 (с сот. 112).

