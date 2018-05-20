В Улан-Удэ разыскивают воровку из ТРЦ «Форум»

















Приметы подозреваемой: на вид около 40-45 лет, среднего телосложения, рост 165 см, волосы каштановые.



Была одета: в кофту чёрного цвета, джинсовую юбку синего цвета, чёрные туфли, при себе у неё была белая сумка и тёмно-синяя куртка.



При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении гражданки МВД просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (3012) 21-02-02 или 112.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, уточнили в МВД по Бурятии.







Вечером 17 мая в дежурную часть УМВД по Улан-Удэ поступило сообщение от 60-летней пенсионерки. Женщина сообщила, что случайно оставила мобильный на прилавке у входа в одном из магазинов торгового центра на ул. Ленина, 39. Когда пенсионерка вернулась, телефона уже не было.Ущерб составил 19 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Момент кражи зафиксирован камерой видеонаблюдения. В совершении преступления подозревается женщина европейской внешности, которая совершала покупки в магазине вместе с девочкой.