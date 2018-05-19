В Бурятии в ДТП перевернулся «Лэнд Крузер»









Читайте также:

В Бурятии водитель сбил насмерть двух пешеходов и сбежал

Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня в Тарбагатайском районе республики произошло ДТП. В селе Селенга около 17:30 перевернулся внедорожник «Тойота Лэнд Крузер».В результате аварии машина перевернулась и встала на крышу. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения.О пострадавших в аварии не сообщается. В УГИБДД по Бурятии информация о данном инциденте не поступала.