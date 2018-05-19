В Бурятии в ДТП перевернулся «Лэнд Крузер»

Внедорожник протащило на несколько метров, и он встал на крышу
Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня в Тарбагатайском районе республики произошло ДТП. В селе Селенга около 17:30 перевернулся внедорожник «Тойота Лэнд Крузер».
В результате аварии машина перевернулась и встала на крышу. Автомобиль получил серьёзные механические повреждения.
О пострадавших в аварии не сообщается. В УГИБДД по Бурятии информация о данном инциденте не поступала.
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