Забайкалец стащил профлист с забора соседки

В Оловяннинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже забора



В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение от жительницы станции Безречная Оловяннинского районе о краже 16 листов ограждения с забора дачного дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный профлист обнаружен на участке проживающего неподалёку местного жителя. Похищенное изъято и возвращено владельцу.



В отношении воришки возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества с причинением значительного ущерба действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.