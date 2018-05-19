В Оловяннинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже забора
В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение от жительницы станции Безречная Оловяннинского районе о краже 16 листов ограждения с забора дачного дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный профлист обнаружен на участке проживающего неподалёку местного жителя. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
В отношении воришки возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества с причинением значительного ущерба действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа до двухсот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец стащил профлист с забора соседки
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