Двух улан-удэнцев поймали за рубкой деревьев

В Тарбагатайском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции с поличным задержаны «чёрные лесорубы»
Вечером 16 мая в лесном массиве Тарбагатайского лесничества участковым уполномоченным полиции задержан 32-летний улан-удэнец, который, не имея соответствующего разрешения, осуществил рубку более двух кубометров соснового леса. Ущерб, причинённый лесным насаждениям, составил более 35 тысяч рублей.
Задержанный нигде не работает, ранее судим за аналогичное преступление.
В 3 часа ночи 17 мая в том же лесном массиве задержан неработающий, ранее не судимый 30-летний житель Улан-Удэ, который осуществил незаконную порубку сосны объёмом 4,92 куб.м. Ущерб составил около 80 тысяч рублей.
С мест происшествий изъяты лес, бензопила. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, сообщает МВД Бурятии.
Кроме этого, в отношении задержанных составлены административные протоколы за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.
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