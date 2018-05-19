В Бурятии горела пилорама





В результате пожара сгорел навес, деревообрабатывающие станки, пиломатериал, сообщает ГУ МЧС по республике.





Пожар ликвидирован в 3:40. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.

Пожар произошёл в Заиграевском районеСегодня в 2:59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Новая Брянь по улице Северная горела пилорама.