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В Бурятии горела пилорама

Происшествия, 
Пожар произошёл в Заиграевском районе

Сегодня в 2:59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Новая Брянь по улице Северная горела пилорама. 

В результате пожара сгорел навес, деревообрабатывающие станки, пиломатериал, сообщает ГУ МЧС по республике.

Пожар ликвидирован в 3:40. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
пожар
 
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