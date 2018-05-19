В Бурятии горела пилорама

Пожар произошёл в Заиграевском районе
Сегодня в 2:59 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В селе Новая Брянь по улице Северная горела пилорама.
В результате пожара сгорел навес, деревообрабатывающие станки, пиломатериал, сообщает ГУ МЧС по республике.
Пожар ликвидирован в 3:40. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
В Оловяннинском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже забора
Внедорожник протащило на несколько метров, и он встал на крышу. ФОТО
В Тарбагатайском районе в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции с поличным задержаны «чёрные лесорубы»
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения денежных средств с банковской карты
Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи в Железнодорожном районе
Посетитель развлекательного заведения из-за доверчивости лишился сотового телефона
Полиция разыскивает сбежавшего водителя
Уничтоженный огнём клуб в Тункинском районе до этого горел 6 раз. ФОТО
Крупный пожар тушат пожарные-парашютисты пяти районов Бурятии
По факту смертельного травмирования проводится доследственная проверка
30-летняя женщина закрутила роман с 14-летним подростком
Мужчина находится в больнице
Авария произошла у ТРЦ «People's Park»
Накануне в 9-м часу вечера в пожарную охрану города Нижнеудинска поступил звонок от дачников из садоводства «Домостроитель»