Улан-удэнец обчистил квартиру соседа

Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи в Железнодорожном районе



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Улан-Удэ по подозрению в квартирной краже в Железнодорожном районе задержан нигде не работающий, ранее судимый 20-летний житель Улан-Удэ.



Установлено, что в апреле злоумышленник путём отжатия стеклопакета, проник в квартиру соседа и похитил утюги, кальян, телевизионную приставку, постельное бельё, ноутбук, электрочайник, бензопилу, сумку с документами. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведётся следствие, сообщает МВД Бурятии.