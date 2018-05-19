Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи в Железнодорожном районе
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Улан-Удэ по подозрению в квартирной краже в Железнодорожном районе задержан нигде не работающий, ранее судимый 20-летний житель Улан-Удэ.
Установлено, что в апреле злоумышленник путём отжатия стеклопакета, проник в квартиру соседа и похитил утюги, кальян, телевизионную приставку, постельное бельё, ноутбук, электрочайник, бензопилу, сумку с документами. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. Ведётся следствие, сообщает МВД Бурятии.
Улан-удэнец обчистил квартиру соседа
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