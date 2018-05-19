Читинец взял у мужчины телефон позвонить и сбежал

Посетитель развлекательного заведения из-за доверчивости лишился сотового телефона
Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в хищении сотового телефона, принадлежащего 47-летнему жителю Смоленки. В развлекательном заведении Читы незнакомый молодой человек попросил телефон сделать срочный звонок, после чего скрылся.
Противоправные действия злоумышленника попали в камеры видеонаблюдения. Трое суток понадобилось полицейским для установления личности подозреваемого.
От 30-летнего читинца получены признательные показания. Принимаются меры к изъятию похищенного. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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