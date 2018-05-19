Читинец взял у мужчины телефон позвонить и сбежал





Противоправные действия злоумышленника попали в камеры видеонаблюдения. Трое суток понадобилось полицейским для установления личности подозреваемого.





От 30-летнего читинца получены признательные показания. Принимаются меры к изъятию похищенного. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в хищении сотового телефона, принадлежащего 47-летнему жителю Смоленки. В развлекательном заведении Читы незнакомый молодой человек попросил телефон сделать срочный звонок, после чего скрылся.