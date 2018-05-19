В Бурятии в Кырене дотла сгорел клуб









На тушение пожара выехали все расчёты Кыренской пожарной части, была протянута магистральная линия от водопровода но из-за многочисленности очагов возгорания и сильного ветра спасти здание не удалось, к утру ДК сгорел дотла. Жертв нет. Соседние строения не пострадали. На тушение пожара выехали все расчёты Кыренской пожарной части, была протянута магистральная линия от водопровода но из-за многочисленности очагов возгорания и сильного ветра спасти здание не удалось, к утру ДК сгорел дотла. Жертв нет. Соседние строения не пострадали.













Здание находилось в аварийном состоянии, стоял вопрос о его сносе и постройке нового ДК. Официальной версии о причине пожара пока нет.



Это не первый пожар этого здания, с момента его вывода из эксплуатации он горел как минимум 6 раз, но его Здание находилось в аварийном состоянии, стоял вопрос о его сносе и постройке нового ДК. Официальной версии о причине пожара пока нет.Это не первый пожар этого здания, с момента его вывода из эксплуатации он горел как минимум 6 раз, но его удавалось потушить









Стоит отметить чёткие, профессиональные действия пожарных, не допустивших перехода пожара на ближайшие строения, среди которых многоквартирный дом, здание центра дополнительного образования, здание кафе и дома жилого сектора.

Стоит отметить чёткие, профессиональные действия пожарных, не допустивших перехода пожара на ближайшие строения, среди которых многоквартирный дом, здание центра дополнительного образования, здание кафе и дома жилого сектора.

Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня ночью в Тункинском районе Бурятии сгорел клуб в Кырене.По словам очевидцев, возгорание в нескольких местах в здании на улице Ленина началось приблизительно в 00:30. Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 2:41, уточняют в ГУ МЧС Бурятии.