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В Бурятии в Кырене дотла сгорел клуб

В Бурятии в Кырене дотла сгорел клуб
Происшествия, 
Уничтоженный огнём клуб в Тункинском районе до этого горел 6 раз

Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня ночью в Тункинском районе Бурятии сгорел клуб в Кырене.

По словам очевидцев, возгорание в нескольких местах в здании на улице Ленина началось приблизительно в 00:30. Сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило в 2:41, уточняют в ГУ МЧС Бурятии.



На тушение пожара выехали все расчёты Кыренской пожарной части, была протянута магистральная линия от водопровода но из-за многочисленности очагов возгорания и сильного ветра спасти здание не удалось, к утру ДК сгорел дотла. Жертв нет. Соседние строения не пострадали.




Здание находилось в аварийном состоянии, стоял вопрос о его сносе и постройке нового ДК. Официальной версии о причине пожара пока нет.

Это не первый пожар этого здания, с момента его вывода из эксплуатации он горел как минимум 6 раз, но его удавалось потушить



Стоит отметить чёткие, профессиональные действия пожарных, не допустивших перехода пожара на ближайшие строения, среди которых многоквартирный дом, здание центра дополнительного образования, здание кафе и дома жилого сектора. 
пожар
 
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