В Иркутской области поезд насмерть сбил пожилую пару

По факту смертельного травмирования проводится доследственная проверка



В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования грузовым поездом двух жителей города Иркутска, 66-летнего мужчины и 68-летней женщины.



По предварительным данным, 12 мая в половине одиннадцатого утра в районе остановочного пункта «Садовая» ВСЖД машинист грузового поезда заметил мужчину и женщину, переходивших железнодорожные пути в опасной близости от движущегося состава.



- Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. В результате травмирования пожилая пара погибла на месте, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.



В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.