По факту смертельного травмирования проводится доследственная проверка
В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования грузовым поездом двух жителей города Иркутска, 66-летнего мужчины и 68-летней женщины.
По предварительным данным, 12 мая в половине одиннадцатого утра в районе остановочного пункта «Садовая» ВСЖД машинист грузового поезда заметил мужчину и женщину, переходивших железнодорожные пути в опасной близости от движущегося состава.
- Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. В результате травмирования пожилая пара погибла на месте, - сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутской области поезд насмерть сбил пожилую пару
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