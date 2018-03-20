В Иркутской области на мальчика упала глыба снега с крыши

Также опрошен врач районной больницы, который пояснил следователям, что первоначальный диагноз не подтверждён, но мальчик по-прежнему находится под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное.Во избежание негативных последствий Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области напоминает руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений о необходимости организации работ по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи.- А всем жителям региона - не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда, как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания, - напоминают следователи.В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.Напомним, 12 марта в Улан-Удэ на пятиклассника рухнул козырёк магазина, сломавшийся из-за снега, упавшего на него с крыши пятиэтажки. ЧП произошло на крыльце магазина «Лайм» на улице Ермаковского на Батарейке. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в БСМП. Уже через 4 дня его выписали.