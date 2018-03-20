В Иркутской области на мальчика упала глыба снега с крыши

В Нижнеилимском районе Иркутской области проводится доследственная проверка по факту травмирования 10-летнего школьника снегом с крыши.
17 марта в отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о госпитализации мальчика с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.
Следователями установлено, что получил травму учащийся 4 класса возле дома №19 квартала 3 города Железногорск-Илимский. Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь и мальчика экстренно госпитализировали.
- Осмотрен дом и прилегающая к нему территория. В месте падения снега имеются предупреждающие таблички и натянута лента. Опрошены представители обслуживающей жилищной организации, пояснившие, что последний раз снег с крыши данного дома чистили в феврале 2018 года, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Также опрошен врач районной больницы, который пояснил следователям, что первоначальный диагноз не подтверждён, но мальчик по-прежнему находится под наблюдением медиков, состояние удовлетворительное.
Во избежание негативных последствий Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области напоминает руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений о необходимости организации работ по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи.
- А всем жителям региона - не подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки, а в случае схода снега или льда, как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания, - напоминают следователи.
В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.
Напомним, 12 марта в Улан-Удэ на пятиклассника рухнул козырёк магазина, сломавшийся из-за снега, упавшего на него с крыши пятиэтажки. ЧП произошло на крыльце магазина «Лайм» на улице Ермаковского на Батарейке. Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в БСМП. Уже через 4 дня его выписали.