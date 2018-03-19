В Иркутске власти добились сноса незаконно построенной автомойки

В Свердловский районный суд обратилась администрация Иркутска с иском о сносе самовольной постройки



В обоснование иска указано, что мужчина является собственником земельного участка по улице Костычева с видом разрешенного использования – для ведения садоводства. На момент осмотра в ноябре 2017 года сотрудниками администрации было зафиксировано, что на земельном участке расположена двухэтажная автомойка. Разрешение на её строительство ответчику как собственнику земли, не выдавалось.



Вместе с тем, суду администрацией была предоставлена фототаблица из которой видно, что двухэтажное сооружение с шестью подъемными секционными воротами, имеющими выход за пределы участка, и отдельный вход на первом этаже предназначено для автомойки.



Из заключения МУП «БТИ Иркутска» следовало, что на данном участке расположен капитальный двухэтажный объект незавершенного строительства.



В процессе рассмотрения дела судом был допрошен свидетель - сосед, который рассказал, что на земельном участке мужчина построил капитальное здание. Это здание эксплуатируется как автомойка; машины приезжают, заезжают в боксы, выезжают чистые. Когда ворота открываются, то видно, что внутри боксов люди моют машины, куда сливается вода, свидетель не знает. На фасаде здания указан номер телефона. Здание двухэтажное, на втором этаже помещение похоже на кафе, стоят кресла, столики.



В обоснование доводов о том, что ответчиком спорное здание эксплуатируется в качестве автомойки, стороной истца суду представлен кассовый чек об оплате клиента за автомойку, на котором указан адрес земельного участка.



Администрацией суду были представлены: скриншот информационной карты ДубльГис где указано, что по данному адресу расположена автомойка «LUX», имеется ссылка на телефон автомойки с услугами: автомойка, химчистка салона, мойка двигателя, мойка днища, полировка; фотографии из сети Инстаграмм с рекламой автомойки по спорному адресу.



Суд удовлетворил требования администрации и обязал мужчину в течение 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, за счет собственных средств, произвести снос незаконной постройки, сообщает пресс-служба суда.

