 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Марта

18 Марта

Популярное

Иркутская модель тяжело пострадала в Дубае, спрыгнув от насильника и убийцы с 6-го этажа

Иркутская модель тяжело пострадала в Дубае, спрыгнув от насильника и убийцы с 6-го этажа
Происшествия,  Фото:instagram.com
Иркутянка Екатерина Стецюк находится в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, девушке провели две операции. По информации друзей Екатерины, у нее тяжелая травма позвоночника

Она не может самостоятельно передвигаться. Для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. Родственники сибирячки открыли сбор.

- За несколько дней нам перечислили 148 тысяч рублей, - рассказала «КП» мама пострадавшей. – Люди откликаются на призыв о помощи и за это им большое спасибо.

Сейчас мама Екатерины готовится вылететь в Дубай и опасается говорить на тему, что случилось с ее дочерью. Женщина просит воздержаться от преждевременных выводов, чтобы не навредить Екатерине.

- Дочь – известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту, - лишь говорит мама. – Что там случилось - я знаю только из разговоров с дочерью. Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий.

По предварительной информации, некоторое время до девушки домогался некий приезжий иностранец. Но получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Как сообщают друзья девушки в социальных сетях, спасаясь от злоумышленника, она выпрыгнула из окна 6-го этажа. Сибирячка чудом выжила, но очень сильно пострадала. Преступника задержали в аэропорту Дубая. Предстоит долгое расследование, и все это время Кате необходимо находиться в ОАЭ фактически одной, без помощи, сообщает «КП-Балканы».

несчастный случай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Родственники пропавшего курсанта из Бурятии разыскивают его более 10 лет
Происшествия, 19.03.2018
Жительница Бурятии Татьяна Перевалова уже больше десяти лет разыскивает в Амурской области своего родного брата, Тетюева Максима Сергеевича, 1983 года рождения
В Иркутске власти добились сноса незаконно построенной автомойки
Происшествия, 19.03.2018
В Свердловский районный суд обратилась администрация Иркутска с иском о сносе самовольной постройки
Иркутская модель тяжело пострадала в Дубае, спрыгнув от насильника и убийцы с 6-го этажа
Иркутская модель тяжело пострадала в Дубае, спрыгнув от насильника и убийцы с 6-го этажа
Происшествия, 19.03.2018
Иркутянка Екатерина Стецюк находится в больнице Объединенных Арабских Эмиратов, девушке провели две операции. По информации друзей Екатерины, у нее тяжелая травма позвоночника
Уголовное дело грозит читинке, катавшейся по ступеням кинотеатра на автомобиле
Происшествия, 19.03.2018
Штраф до 10 тысяч рублей за административное правонарушение и вероятность возбуждения уголовного дела грозят владелице автомобиля Toyota Sequoia, 25 февраля проехавшегося по ступенькам кинотеатра «Удокан», сообщили ИА «Чита.Ру» 19 марта в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю
В Бурятии уничтожили 50 тонн алкоголя (видео)
В Бурятии уничтожили 50 тонн алкоголя (видео)
Происшествия, 19.03.2018
Полиция показала видео, как уничтожают изъятый алкоголь
На дороге в Улан-Удэ провалился грузовик
На дороге в Улан-Удэ провалился грузовик
Происшествия, 19.03.2018
ДТП произошло в районе перекрёстка Ботаническая и проспекта Автомобилистов
В магазине Иркутска продавали водку с поддельными марками
Происшествия, 19.03.2018
Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконный оборот алкогольной продукции
В Улан-Удэ 10-месячная малышка погибла в ведре с водой
В Улан-Удэ 10-месячная малышка погибла в ведре с водой
Происшествия, 19.03.2018
Родители девочки спали, так как устали, приехав со свадьбы
Братчанка лишилась 10 тысяч, продавая гараж по интернету
Происшествия, 19.03.2018
Покупателем прикинулся аферист из Татарстана
Житель Бурятии пытался пронести в самолёт 10 детонаторов
Житель Бурятии пытался пронести в самолёт 10 детонаторов
Происшествия, 19.03.2018
Взрыв на борту самолёта предотвратил инспектор по досмотру аэропорта в Иркутске
В Бурятии во время рейда проверяющие наткнулись на пьяных родителей
Происшествия, 19.03.2018
На севере Бурятии проверили неблагополучные семьи
В Иркутске водитель сбил 8-летнего мальчика и сбежал
В Иркутске водитель сбил 8-летнего мальчика и сбежал
Происшествия, 19.03.2018
В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода
Житель Забайкалья таскал продукты, сделав дыру в подвале
Происшествия, 19.03.2018
В городе Краснокаменске Забайкальского края ранее судимый местный житель ночью разобрал кирпичную кладку в подвале одного из домов
На границе Забайкалья турист обмотался «поясом шахида» из водки (фото)
На границе Забайкалья турист обмотался «поясом шахида» из водки (фото)
Происшествия, 19.03.2018
Мужчина был весь обмотан пакетами с китайской водкой

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^