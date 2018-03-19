Иркутская модель тяжело пострадала в Дубае, спрыгнув от насильника и убийцы с 6-го этажа

Она не может самостоятельно передвигаться. Для дальнейшего лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. Родственники сибирячки открыли сбор.- За несколько дней нам перечислили 148 тысяч рублей, - рассказала «КП» мама пострадавшей. – Люди откликаются на призыв о помощи и за это им большое спасибо.Сейчас мама Екатерины готовится вылететь в Дубай и опасается говорить на тему, что случилось с ее дочерью. Женщина просит воздержаться от преждевременных выводов, чтобы не навредить Екатерине.- Дочь – известная в Иркутске модель, 15 февраля на месяц она улетела в Дубай работать по контракту, - лишь говорит мама. – Что там случилось - я знаю только из разговоров с дочерью. Там другие законы, поэтому мы переживаем за дальнейшее развитие событий.

По предварительной информации, некоторое время до девушки домогался некий приезжий иностранец. Но получив отказ, мужчина накинулся на Екатерину, пытаясь ее убить. Как сообщают друзья девушки в социальных сетях, спасаясь от злоумышленника, она выпрыгнула из окна 6-го этажа. Сибирячка чудом выжила, но очень сильно пострадала. Преступника задержали в аэропорту Дубая. Предстоит долгое расследование, и все это время Кате необходимо находиться в ОАЭ фактически одной, без помощи, сообщает «КП-Балканы».

