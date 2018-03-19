В магазине Иркутска продавали водку с поддельными марками

Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконный оборот алкогольной продукции



Постановлением Кировского районного суда Иркутска местная компания признана виновной в незаконном обороте алкогольной продукции с маркировкой поддельными марками.



Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области произвела осмотр магазина в Братске. Алкогольная продукция была размещена на стеллажах и имела ценники. Согласно заключению эксперта федеральные специальные марки, наклеенные на стеклянные бутылки с этикетками «… водка», изготовлены не предприятиями АО «Госзнак».



Суд установил вину компании в совершении правонарушения, поскольку являясь собственником указанной продукции с поддельными специальными марками, осуществило его оборот, не убедившись в подлинности ФСМ, с признаками подделки.



- При этом, юридическое лицо имело возможность принять все зависящие от него меры по соблюдению действующего законодательства, в т.ч. проверить подлинность марок, т.к. внешний вид марок на изъятой продукции – размытость микротекста и границ отражающей полосы, давал основания сомневаться в их подлинности. Реализация алкогольной продукции, промаркированной поддельными марками, в розничной сети, в отсутствие сведений о её безопасности, создаёт угрозу здоровью неопределённого круга граждан – потребителей такой продукции, - сообщает пресс-служба суда.



С учётом всех обстоятельств по делу, суд назначил обществу с ограниченной ответственностью штраф 200 тысяч рублей без конфискации. Изъятые предметы – 4 бутылки водки - суд постановил уничтожить.



Постановление Кировского районного суда Иркутска не обжаловалось, вступило в законную силу и направлено для принудительного исполнения в отдел судебных приставов.