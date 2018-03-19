В Улан-Удэ 10-месячная малышка погибла в ведре с водой

Родители девочки спали, так как устали, приехав со свадьбы



10-месячная девочка погибла, упав в ведро с водой. Трагедия произошла вечером 18 марта в доме в посёлке Таёжный в Улан-Удэ. Девочка упала в ведро из-под умывальника, пока родители спали. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



- По предварительным данным, 17 марта родители девочки уехали на свадьбу к знакомым в другой населённый пункт и попросили бабушку присмотреть за их детьми - 3-годовалым сыном и 10-месячной дочкой. 18 марта они вернулись утром, однако из-за бессонной ночи сразу легли спать. После обеда сон сморил и бабушку, а также младшего брата хозяина дома, который жил вместе с ними. Пока взрослые спали, дети остались без присмотра, - рассказали в Следственном комитете.



Около 16 часов проснулся брат. Когда он вышел из своей комнаты, к нему подбежал 3-летний племянник, который принялся показывать рукой в сторону умывальника. В ведре из-под умывальника, куда стекала вода, мужчина увидел маленькую племянницу.



Девочка находилась в ведре головой вниз, её дыхательные пути были скрыты под жижей. Мужчина вынул ребёнка из ведра и разбудил родителей. Они вызвали скорую медицинскую помощь. Приехавшие врачи попытались реанимировать ребёнка, но вернуть девочку к жизни им не удалось.



- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение полной картины происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее правовое решение, - уточнили в Следкоме.



