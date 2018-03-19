Братчанка лишилась 10 тысяч, продавая гараж по интернету

Покупателем прикинулся аферист из Татарстана



Вечером в субботу в полицию обратилась 54-летняя женщина-медработник, которая стала жертвой афериста из Татарстана. Пострадавшая 17 марта разместила на популярном сайте объявление о продаже гаража в Братске. Через пару часов ей позвонил первый претендент, который выразил заинтересованность в сделке и для её закрепления пообещал немедленно перечислить предоплату.



Перевод должен был поступить на карту продавца, для чего потребовалось назвать, кроме номера карты, секретный код с оборотной стороны, а затем и все приходившие в СМС от банка цифры для подтверждения проводимых операций. Результатом этих манипуляций стало списание с карты продавца 10 тысяч рублей. После этого телефон лже-покупателя стал недоступен.



Проверка показала, что звонок злоумышленника был сделан с номера мобильного оператора в Татарстане.



Полиция напоминает гражданам, что перечисление денег со счёта на счёт не требует никаких дополнительных данных, кроме номера банковской карты или телефона при пользовании мобильным банком. Если вы ждёте поступления денег, то вы должны получить только сообщение об их зачислении. А если банк шлёт вам цифровые коды-подтверждения, которые собеседник требует сообщить ему якобы для перевода денег на вашу карту, то будьте уверены – вас пытаются обмануть, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

