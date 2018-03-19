Мужчина заключён под стражу
В городе Тайшете Иркутской области арестован местный житель, ранее работавший на железной дороге и занимавшийся сбытом наркотиков.
Мужчина заключён под стражу.
Он обвиняется в том, что в период работы на железной дороге осмотрщиком подвижного состава занимался сбытом героина на территории Тайшета. При проведении обысков по месту его прежней работы и месту жительства были обнаружены шприцы и растворы для инъекций, а в принадлежащем ему гараже – героин.
- За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового, - предупреждает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Бывший железнодорожник в Иркутской области торговал героином
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