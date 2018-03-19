В Бурятии во время рейда проверяющие наткнулись на пьяных родителей

На севере Бурятии проверили неблагополучные семьи
С 1 по 31 марта на территории муниципального образования «Северобайкальский район» проводится оперативно-профилактическая операция «Семья», с целью повышения правовой грамотности несовершеннолетних и родителей, выявления семей, находящихся в социально-опасном положении, и фактов жестокого обращения с детьми.
В рамках проведения операции в тесном взаимодействии с районной службой профилактики осуществлены рейдовые мероприятия по неблагополучным семьям, семьям посёлка Нижнеангарск. В ходе проведённых мероприятий было обследовано 9 семей, составлен один протокол за нахождение родителей в состоянии алкогольного опьянения.
Фактов жестокого обращения с детьми в ходе рейдов не выявлено, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
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