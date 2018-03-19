Житель Забайкалья таскал продукты, сделав дыру в подвале

В городе Краснокаменске Забайкальского края ранее судимый местный житель ночью разобрал кирпичную кладку в подвале одного из домов



Вор проник в помещение охраняемого продуктового магазина, который находится в цокольном этаже этого же дома. Тут же на пульт централизованной охраны ОВО поступил сигнал «тревога», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение нескольких минут и приступили к осмотру территории. Двумя экипажами они предприняли меры по блокированию подъездов, на случай если злоумышленник попытается скрыться.



С прибытием собственника они осмотрели помещение объекта. В кабинете директора был задержан молодой человек, при себе у которого были обнаружены вязаные перчатки, шапка с прорезями для глаз. При этом он уже успел вынести некоторые продукты питания через проделанное отверстие в подвал.



Сотрудниками вневедомственной охраны злоумышленник был доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».



