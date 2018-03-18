Дедушка «из района» врезался во впереди идущий автомобиль
Вчера в три часа дня произошло ДТП на проспекте Автомобилистов.
По словам очевидцев, приехавший из района дедушка на «Жигулях» ехал в сторону улицы Ключевской. Он совершил ДТП, врезавшись в двигавшуюся перед ним «Ладу Гранта», за рулём которой тоже сидел пенсионер. В ДТП пострадавших нет.
Читайте также:
Водитель в Улан-Удэ сбил женщину, на скорости проехав на красный
Пенсионер в Улан-Удэ врезался в «Лексус»
В Улан-Удэ автобус зацепил легковушку
В Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух пенсионеров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 18.03.2018
Глава Бурятии напомнил про приехавшего избирателя на лошади
Дедушка «из района» врезался во впереди идущий автомобиль
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в незаконной рубке лесных насаждений
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов
Машины столкнулись на прилегающей дороге к проспекту Автомобилистов
ДТП произошло на улице Пищевой
Пожар произошёл в Северобайкальском районе
Причиной пожара стала непотушенная сигарета
В Селенгинском районе полицейские изъяли более полукилограмма конопли
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в имущественных преступлениях, совершенных в увеселительном заведении
Улан-удэнка в Советском районном суде пыталась оспорить договоры лизинга и вернуть свой автомобиль
Семерых жителей краевой столицы приговорили к условным срокам и крупным штрафам за незаконную организацию сети игорных клубов. Игровое оборудование, а также часть незаконно полученных денег изъяты и обращены в доход государства. Об этом 16 марта Заб.ру сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан
Советский районный суд рассмотрел иск к ООО «СДС», по вине которого отравилась участница детского танцевального фестиваля на Байкале
16-го марта вечером произошёл пожар в 4-хэтажном доме по улице Октябрьская, 26