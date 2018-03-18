В Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух пенсионеров

Вчера в три часа дня произошло ДТП на проспекте Автомобилистов.По словам очевидцев, приехавший из района дедушка на «Жигулях» ехал в сторону улицы Ключевской. Он совершил ДТП, врезавшись в двигавшуюся перед ним «Ладу Гранта», за рулём которой тоже сидел пенсионер. В ДТП пострадавших нет.Читайте также: