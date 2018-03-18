Вчера на Мелькомбинате в полвосьмого вечера произошло ДТП.
Ехавший по улице Пищевой в сторону улицы Крылова автобус 134 маршрута при перестроении зацепил «Тойоту Короллу», которой управляла девушка. В ДТП пострадавших нет.
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В Улан-Удэ автобус зацепил легковушку
Происшествия, Фото:
ДТП произошло на улице Пищевой
Вчера на Мелькомбинате в полвосьмого вечера произошло ДТП.
Ехавший по улице Пищевой в сторону улицы Крылова автобус 134 маршрута при перестроении зацепил «Тойоту Короллу», которой управляла девушка. В ДТП пострадавших нет.
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