В Улан-Удэ автобус зацепил легковушку

Вчера на Мелькомбинате в полвосьмого вечера произошло ДТП.Ехавший по улице Пищевой в сторону улицы Крылова автобус 134 маршрута при перестроении зацепил «Тойоту Короллу», которой управляла девушка. В ДТП пострадавших нет.

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